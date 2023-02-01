Длина [мм] 1300 Вес нетто [кг] 0,74

Запчасть лента стяжная глушителя представлена по производителю DINEX с артикулом 21847. У данной детали есть аналоги с номерами: 21847, 21847, 1249187, 511124, 78520, 47621, 81152040355. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия лента стяжная глушителя на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.