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Сальник КПП первичного вала Ман Ф2000 42*62*10мм артикул 12013896B CORTECO в Алматы

12013896B CORTECO Сальник КПП первичного вала Ман Ф2000 42*62*10мм
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12013896B
Наименование Сальник КПП первичного вала Ман Ф2000 42*62*10мм
Внутренний диаметр 1(мм) 42
Наружный диаметр 1 [мм] 62
Высота 1 [мм] 10
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения правое кручение
для оригинального номера 119001727704

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник КПП первичного вала Ман Ф2000 42*62*10мм производителя CORTECO с артикулом 12013896B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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