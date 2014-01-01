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Сальник первичного вала КПП ZF 6S-850 6S-380 60х74х10мм артикул 12013365B CORTECO в Алматы

12013365B CORTECO Сальник первичного вала КПП ZF 6S-850 6S-380 60х74х10мм
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12013365B
Наименование Сальник первичного вала КПП ZF 6S-850 6S-380 60х74х10мм
Внутренний диаметр 1(мм) 60
Наружный диаметр 1 [мм] 74
Высота 1 [мм] 10
Высота 2 [мм] 8
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Тип кручения левой кручение
Защита от пыли с пылезащитным краем
Если вы хотите купить сальник первичного вала КПП ZF 6S-850 6S-380 60х74х10мм, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю CORTECO с артикулом 12013365B. У данной детали есть аналоги с номерами: 01026525B, 01032392B, 0585910, 0750111469, 12013365, 1238208018, 1450109. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник первичного вала КПП ZF 6S-850 6S-380 60х74х10мм производителя CORTECO с артикулом 12013365B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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