Высота 1 [мм] 10 Высота 2 [мм] 8 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Тип кручения левой кручение Защита от пыли с пылезащитным краем

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