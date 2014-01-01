|Производитель / Поставщик
|BOSCH
|№ Производителя
|3397118903
|Наименование
|3 397 118 903_[3B0998002B]!щетки плоские к-т\ Audi A4/A6, VW Passat/T4 96-03
|Производитель
|BOSCH
|Длина, мм
|530/530
|Тип крепления
|Крючок 12 мм, Крючок 9 мм
|Распылитель
|Нет
|Комплект щеток/одиночная щетка
|Комплект
|Индикатор износа
|Нет
|Спойлер
|Да
|Прилагаемый адаптер
|Нет
|Предварительно смонтированный адаптер
|Да
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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