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3 397 118 903_[3B0998002B]!щетки плоские к-т\ Audi A4/A6, VW Passat/T4 96-03 артикул 3397118903 BOSCH в Алматы

3397118903 BOSCH 3 397 118 903_[3B0998002B]!щетки плоские к-т\ Audi A4/A6, VW Passat/T4 96-03
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397118903
Наименование 3 397 118 903_[3B0998002B]!щетки плоские к-т\ Audi A4/A6, VW Passat/T4 96-03
Производитель BOSCH
Длина, мм 530/530
Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 118 903_[3B0998002B]!щетки плоские к-т\ Audi A4/A6, VW Passat/T4 96-03 BOSCH с артикулом 3397118903 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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