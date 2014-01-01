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116 020 8228/HD_наконечник рулевой!\ Audi A4/A8 00> артикул 1160208228HD MEYLE в Алматы

1160208228HD MEYLE 116 020 8228/HD_наконечник рулевой!\ Audi A4/A8 00>
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1160208228HD
Наименование 116 020 8228/HD_наконечник рулевой!\ Audi A4/A8 00>
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Длина [мм] 155
Размер резьбы 1 M8x1,25
Размер резьбы 2 M14x1,5
Усиленное оснащение
рекомендуется попарная замена
с экологическим знаком качества Климатически нейтральный

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 116 020 8228/HD_наконечник рулевой!\ Audi A4/A8 00> производителя MEYLE с артикулом 1160208228HD в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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