|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1160208228HD
|Наименование
|116 020 8228/HD_наконечник рулевой!\ Audi A4/A8 00>
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Длина [мм]
|155
|Размер резьбы 1
|M8x1,25
|Размер резьбы 2
|M14x1,5
|Усиленное оснащение
|рекомендуется попарная замена
|с экологическим знаком качества
|Климатически нейтральный
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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