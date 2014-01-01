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3 397 013 049_щетка! 330/13' \Huyndai i30 (задн) all 11> артикул 3397013049 BOSCH в Алматы

3397013049 BOSCH 3 397 013 049_щетка! 330/13' \Huyndai i30 (задн) all 11>
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397013049
Наименование 3 397 013 049_щетка! 330/13' \Huyndai i30 (задн) all 11>
Производитель BOSCH
Длина, мм 330
Тип крепления Специальное
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный
Индикатор износа Нет
Спойлер Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Plastik

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 013 049_щетка! 330/13' \Huyndai i30 (задн) all 11> BOSCH с артикулом 3397013049 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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