menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

3 397 007 570_!щетки плоск. к-т\ 650/26'+340/13' Fiat Sedici, Suzuki SX4, Honda Jazz 06> артикул 3397007570 BOSCH в Алматы

3397007570 BOSCH 3 397 007 570_!щетки плоск. к-т\ 650/26'+340/13' Fiat Sedici, Suzuki SX4, Honda Jazz 06>
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007570
Наименование 3 397 007 570_!щетки плоск. к-т\ 650/26'+340/13' Fiat Sedici, Suzuki SX4, Honda Jazz 06>
Производитель BOSCH
Длина, мм 650/340
Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Stahl

С этим товаром покупают...

BOSCH 3397013048

Щетка стеклоочистителя

BOSCH 3397118908

Комплект щеток стеклоочистителя 600мм/450мм

BOSCH 3397011629

Щетка стеклоочистителя задняя

BOSCH 3397118907

Комплект щеток стеклоочистителя 600мм/400мм

MANN-FILTER CU24013

Фильтр салона антибактериальный
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 007 570_!щетки плоск. к-т\ 650/26'+340/13' Fiat Sedici, Suzuki SX4, Honda Jazz 06> BOSCH с артикулом 3397007570 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0