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Щетки стеклоочистителя (комплект) 600ММ/24 артикул 3397009776 BOSCH в Алматы

3397009776 BOSCH Щетки стеклоочистителя (комплект) 600ММ/24
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397009776
Наименование Щетки стеклоочистителя (комплект) 600ММ/24
Производитель BOSCH
Длина, мм 600/600
Тип крепления Крючок 9 мм
Распылитель Есть, Да
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Запчасть щетки стеклоочистителя (комплект) 600ММ/24 представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397009776. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить щетки стеклоочистителя (комплект) 600ММ/24, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Щетки стеклоочистителя (комплект) 600ММ/24 BOSCH с артикулом 3397009776 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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