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3 397 009 034_!щетки к-кт\ 625/25'+625/25' Porsche Cayenne, VW Touareg all 07> LHD артикул 3397009034 BOSCH в Алматы

3397009034 BOSCH 3 397 009 034_!щетки к-кт\ 625/25'+625/25' Porsche Cayenne, VW Touareg all 07> LHD
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397009034
Наименование 3 397 009 034_!щетки к-кт\ 625/25'+625/25' Porsche Cayenne, VW Touareg all 07> LHD
Производитель BOSCH
Длина, мм 650/650
Тип крепления Side Lock, Side Pin
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Пластик

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 009 034_!щетки к-кт\ 625/25'+625/25' Porsche Cayenne, VW Touareg all 07> LHD BOSCH с артикулом 3397009034 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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