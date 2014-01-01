|Производитель / Поставщик
|BOSCH
|№ Производителя
|3397007462
|Наименование
|3 397 007 462_=SWF119 355 !щетки плоск. к-т\ 600/24'+475/19' VW Golf V, Audi A3 04>, BMW X1/X5 07>
|Производитель
|BOSCH
|Длина, мм
|600/475
|Тип крепления
|Pinch Tab, Push Button 19 mm, Side Pin
|Распылитель
|Нет
|Комплект щеток/одиночная щетка
|Комплект
|Индикатор износа
|Нет
|Спойлер
|Да
|Прилагаемый адаптер
|Нет
|Предварительно смонтированный адаптер
|Да
|Материал для рамы
|Stahl
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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