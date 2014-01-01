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3 397 007 462_=SWF119 355 !щетки плоск. к-т\ 600/24'+475/19' VW Golf V, Audi A3 04>, BMW X1/X5 07> артикул 3397007462 BOSCH в Алматы

3397007462 BOSCH 3 397 007 462_=SWF119 355 !щетки плоск. к-т\ 600/24'+475/19' VW Golf V, Audi A3 04>, BMW X1/X5 07>
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007462
Наименование 3 397 007 462_=SWF119 355 !щетки плоск. к-т\ 600/24'+475/19' VW Golf V, Audi A3 04>, BMW X1/X5 07>
Производитель BOSCH
Длина, мм 600/475
Тип крепления Pinch Tab, Push Button 19 mm, Side Pin
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Stahl

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 007 462_=SWF119 355 !щетки плоск. к-т\ 600/24'+475/19' VW Golf V, Audi A3 04>, BMW X1/X5 07> BOSCH с артикулом 3397007462 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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