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Стеклоочиститель задний Aerotwin 400mm SKODA артикул 3397008009 BOSCH в Алматы

3397008009 BOSCH Стеклоочиститель задний Aerotwin 400mm SKODA
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397008009
Наименование Стеклоочиститель задний Aerotwin 400mm SKODA
Производитель BOSCH
Длина, мм 400
Тип крепления H-VATL5.1 (GWB046 )
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный
Индикатор износа Нет
Спойлер Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Стеклоочиститель задний Aerotwin 400mm SKODA BOSCH с артикулом 3397008009 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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