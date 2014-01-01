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3 397 007 116_=SWF119 330 !щетки плоск. к-т\ 600/24'+400/16' Renault Clio all 05> артикул 3397007116 BOSCH в Алматы

3397007116 BOSCH 3 397 007 116_=SWF119 330 !щетки плоск. к-т\ 600/24'+400/16' Renault Clio all 05>
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007116
Наименование 3 397 007 116_=SWF119 330 !щетки плоск. к-т\ 600/24'+400/16' Renault Clio all 05>
Производитель BOSCH
Длина, мм 600/400
Тип крепления VATL3.1
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 007 116_=SWF119 330 !щетки плоск. к-т\ 600/24'+400/16' Renault Clio all 05> BOSCH с артикулом 3397007116 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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