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3 397 004 559_!щетка\ 350/14' Ford Focus, Citroen C4,BMW X3, Peugeot 206/406,Rover 75 all 01>(задн) артикул 3397004559 BOSCH в Алматы

3397004559 BOSCH 3 397 004 559_!щетка\ 350/14' Ford Focus, Citroen C4,BMW X3, Peugeot 206/406,Rover 75 all 01>(задн)
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397004559
Наименование 3 397 004 559_!щетка\ 350/14' Ford Focus, Citroen C4,BMW X3, Peugeot 206/406,Rover 75 all 01>(задн)
Производитель BOSCH
Длина, мм 350
Тип крепления Специальное
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный
Индикатор износа Нет
Спойлер Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 004 559_!щетка\ 350/14' Ford Focus, Citroen C4,BMW X3, Peugeot 206/406,Rover 75 all 01>(задн) BOSCH с артикулом 3397004559 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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