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Фонарь освещения номерного знака лампочки / однофункциональный фонарь; подсветка номерного знака осв артикул 343 WAS в Алматы

343 WAS Фонарь освещения номерного знака лампочки / однофункциональный фонарь; подсветка номерного знака осв
Производитель / Поставщик WAS
№ Производителя 343
Наименование Фонарь освещения номерного знака лампочки / однофункциональный фонарь; подсветка номерного знака осв
Сторона монтажа любой
Провода 17cm LgY-S 0,75mm2
Лампочки да
Степень защиты IP IP54
Тип утверждения ECE
Запчасть фонарь освещения номерного знака лампочки однофункциональный фонарь; подсветка номерного знака осв представлена по производителю WAS с артикулом 343. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь освещения номерного знака лампочки однофункциональный фонарь; подсветка номерного знака осв, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь освещения номерного знака лампочки / однофункциональный фонарь; подсветка номерного знака осв WAS с артикулом 343 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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