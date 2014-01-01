Лампочки да Степень защиты IP IP54 Тип утверждения ECE

Запчасть фонарь освещения номерного знака лампочки однофункциональный фонарь; подсветка номерного знака осв представлена по производителю WAS с артикулом 343. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь освещения номерного знака лампочки однофункциональный фонарь; подсветка номерного знака осв, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.