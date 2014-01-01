|Производитель / Поставщик
|WAS
|№ Производителя
|1132
|Наименование
|Фонарь поворота задний
|Сторона монтажа
|любой
|Рабочее напряжение
|12V-24V
|Провода
|20cm LGY-S 2x0,5mm2
|Светодиоды
|да
|Степень защиты IP
|IP66/68
|Тип утверждения
|ECE
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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