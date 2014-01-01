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Диск тормозной ВАЗ-2112 (R14) вентилируемый 1шт. VALEO артикул 297782 VALEO в Алматы

297782 VALEO Диск тормозной ВАЗ-2112 (R14) вентилируемый 1шт. VALEO
Производитель / Поставщик VALEO
№ Производителя 297782
Наименование Диск тормозной ВАЗ-2112 (R14) вентилируемый 1шт. VALEO
Сторона установки передний мост
Тип тормозного диска вентилируемый
Наружный диаметр [мм] 259,9
Толщина тормозного диска (мм) 20
Диаметр центрирования [мм] 58,5
Высота [мм] 42,6
Минимальная толщина [мм] 18
Число отверстий в диске колеса 4
Количество крепежных отверстий 2
проверочное значение ECE-R90
Вес [кг] 6,18
Запчасть диск тормозной ВАЗ-2112 (R14) вентилируемый 1шт. Валео представлена по производителю VALEO с артикулом 297782. У данной детали есть аналоги с номерами: 297782 Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной ВАЗ-2112 (R14) вентилируемый 1шт. Валео на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя VALEO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск тормозной ВАЗ-2112 (R14) вентилируемый 1шт. VALEO VALEO с артикулом 297782 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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