Диаметр цилиндра 90.00 mm Длина хода 46 mm Рабочий объем 292 cc Размер впускного отверстия M26x1,5 Размер выпускного отверстия M26x1,5 Количество цилиндров 1 Охлаждение Жидкостное Размер входного жидкостного отверстия M22x1,5 Размер выходного жидкостного отверстия M22x1,5

Если вы хотите купить компрессор воздушный одноцилиндровый МАН с моторами D2866 D2876 аналог 51541007088, просто позвоните нам! Применяется на MAN TGA. С двигателями D2866, D2866LF, D2876LF, D2876LF12, D2876LF13, D2876LF25. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю VADEN с артикулом 1200030007. У данной детали есть аналоги с номерами: 09216650, 375079, 51541007088, 51541007291, 51541009088, 80853, S111808. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя VADEN.