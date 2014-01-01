|Производитель / Поставщик
|VADEN
|№ Производителя
|1200030007
|Наименование
|Компрессор воздушный одноцилиндровый MAN с моторами D2866, D2876 аналог 51541007088
|Бренд
|MAN
|EAN
|8699031052373
|Диаметр цилиндра
|90.00 mm
|Длина хода
|46 mm
|Рабочий объем
|292 cc
|Размер впускного отверстия
|M26x1,5
|Размер выпускного отверстия
|M26x1,5
|Количество цилиндров
|1
|Охлаждение
|Жидкостное
|Размер входного жидкостного отверстия
|M22x1,5
|Размер выходного жидкостного отверстия
|M22x1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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