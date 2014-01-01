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Компрессор воздушный одноцилиндровый MAN с моторами D2866, D2876 аналог 51541007088 артикул 1200030007 VADEN в Алматы

1200030007 VADEN Компрессор воздушный одноцилиндровый MAN с моторами D2866, D2876 аналог 51541007088
Производитель / Поставщик VADEN
№ Производителя 1200030007
Наименование Компрессор воздушный одноцилиндровый MAN с моторами D2866, D2876 аналог 51541007088
Бренд MAN
EAN 8699031052373
Диаметр цилиндра 90.00 mm
Длина хода 46 mm
Рабочий объем 292 cc
Размер впускного отверстия M26x1,5
Размер выпускного отверстия M26x1,5
Количество цилиндров 1
Охлаждение Жидкостное
Размер входного жидкостного отверстия M22x1,5
Размер выходного жидкостного отверстия M22x1,5
Если вы хотите купить компрессор воздушный одноцилиндровый МАН с моторами D2866 D2876 аналог 51541007088, просто позвоните нам! Применяется на MAN TGA. С двигателями D2866, D2866LF, D2876LF, D2876LF12, D2876LF13, D2876LF25. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю VADEN с артикулом 1200030007. У данной детали есть аналоги с номерами: 09216650, 375079, 51541007088, 51541007291, 51541009088, 80853, S111808. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя VADEN.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Компрессор воздушный одноцилиндровый MAN с моторами D2866, D2876 аналог 51541007088 производителя VADEN с артикулом 1200030007 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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