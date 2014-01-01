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Компрессор воздушный одноцилиндровый МАН ТГА ТГС ТГХ двигатель D2066LF артикул 1200017001 VADEN в Алматы

1200017001 VADEN Компрессор воздушный одноцилиндровый МАН ТГА ТГС ТГХ двигатель D2066LF
Производитель / Поставщик VADEN
№ Производителя 1200017001
Наименование Компрессор воздушный одноцилиндровый МАН ТГА ТГС ТГХ двигатель D2066LF
Бренд MAN
EAN 8699031052045
Диаметр цилиндра 92.00 mm
Длина хода 54 mm
Рабочий объем 360 cc
Размер впускного отверстия M26x1,5
Размер выпускного отверстия M26x1,5
Количество цилиндров 1
Охлаждение Жидкостное
Размер входного жидкостного отверстия M16x1,5
Размер выходного жидкостного отверстия M16x1,5
С жидкостным охлаждением блока клапанов Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Компрессор воздушный одноцилиндровый МАН ТГА ТГС ТГХ двигатель D2066LF производителя VADEN с артикулом 1200017001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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