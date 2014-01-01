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Компрессор одноцилиндровый Ман Тга мотор D2066 D2676 ( нет отверстия под антифриз) артикул 1200012001 VADEN в Алматы

1200012001 VADEN Компрессор одноцилиндровый Ман Тга мотор D2066 D2676 ( нет отверстия под антифриз)
Производитель / Поставщик VADEN
№ Производителя 1200012001
Наименование Компрессор одноцилиндровый Ман Тга мотор D2066 D2676 ( нет отверстия под антифриз)
Бренд MAN
EAN 8699031059938
Диаметр цилиндра 92.00 mm
Длина хода 54 mm
Рабочий объем 360 cc
Размер впускного отверстия M26x1,5
Размер выпускного отверстия M26x1,5
Количество цилиндров 1
Охлаждение Жидкостное
Размер входного жидкостного отверстия M16x1,5
Размер выходного жидкостного отверстия M16x1,5
С жидкостным охлаждением блока клапанов Да
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Компрессор одноцилиндровый Ман Тга мотор D2066 D2676 ( нет отверстия под антифриз) производителя VADEN с артикулом 1200012001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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