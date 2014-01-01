|Производитель / Поставщик
|VADEN
|№ Производителя
|1200012001
|Наименование
|Компрессор одноцилиндровый Ман Тга мотор D2066 D2676 ( нет отверстия под антифриз)
|Бренд
|MAN
|EAN
|8699031059938
|Диаметр цилиндра
|92.00 mm
|Длина хода
|54 mm
|Рабочий объем
|360 cc
|Размер впускного отверстия
|M26x1,5
|Размер выпускного отверстия
|M26x1,5
|Количество цилиндров
|1
|Охлаждение
|Жидкостное
|Размер входного жидкостного отверстия
|M16x1,5
|Размер выходного жидкостного отверстия
|M16x1,5
|С жидкостным охлаждением блока клапанов
|Да
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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