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/ Vaden 1200012001 Компрессор одноцилиндровый Ман Тга мотор D2066 D2676 ( нет отверстия под антифриз)

Компрессор одноцилиндровый Ман Тга мотор D2066 D2676 ( нет отверстия под антифриз) артикул 1200012001 VADEN в Алматы

Производитель / Поставщик VADEN № Производителя 1200012001 Наименование Компрессор одноцилиндровый Ман Тга мотор D2066 D2676 ( нет отверстия под антифриз) Бренд MAN EAN 8699031059938 Диаметр цилиндра 92.00 mm Длина хода 54 mm Рабочий объем 360 cc Размер впускного отверстия M26x1,5 Размер выпускного отверстия M26x1,5 Количество цилиндров 1 Охлаждение Жидкостное Размер входного жидкостного отверстия M16x1,5 Размер выходного жидкостного отверстия M16x1,5 С жидкостным охлаждением блока клапанов Да показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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