Производитель / Поставщик TZERLI № Производителя 1120881S Наименование Вилка ПГУ Scania 3 L-227 mm.

Запчасть вилка ПГУ Скания 3 L-227 mm. представлена по производителю TZERLI с артикулом 1120881S. У данной детали есть аналоги с номерами: 1120881S Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вилка ПГУ Скания 3 L-227 mm. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TZERLI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.