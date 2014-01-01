menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 2169103 TEXTAR в Алматы

2169103 TEXTAR Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2169103
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина 1 [мм] 123,2
Ширина 2 [мм] 122
Высота 1 [мм] 45
Высота 2 [мм] 45
Толщина [мм] 17,3
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
WVA номер 21691
Тормозная установка Teves
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 82071500
Длина упаковки [см] 15,2
Ширина упаковки [см] 8,8
Высота упаковки [см] 8,4
Вес [кг] 0,94

С этим товаром покупают...

TEXTAR 2199003

Колодки тормозные дисковые перед

TOYOTA-LEXUS 9091706065

Ремкомплект головки блока

TEXTAR 92075103

Диск тормозной с покрытием PRO зад прав/лев

BREMBO 09684111

Диск тормозной UV Coated зад

BOSCH 0986478024

Тормозной диск
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя TEXTAR с артикулом 2169103 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0