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Накладки тормозные 19094 BPW, SAF 420x200 (толщ. 17мм) артикул 1909436 TEXTAR в Алматы

1909436 TEXTAR Накладки тормозные 19094 BPW, SAF 420x200 (толщ. 17мм)
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 1909436
Наименование Накладки тормозные 19094 BPW, SAF 420x200 (толщ. 17мм)
Ширина [мм] 200
Толщина [мм] 17
Тормозная колодка с серповидными накладками, 1.занижение размера
Внутренняя длина дуги 203,7
Диаметр барабана [мм] 420
Качество T099
Число отверстий под заклепки 10
WVA номер 19094
Количество заклепок на комплект накладок 80
Тормозная установка S-Cam
Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку
Если вы хотите купить накладки тормозные 19094 БПВ САФ 420x200 (толщ. 17мм), просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1909436. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки тормозные 19094 BPW, SAF 420x200 (толщ. 17мм) производителя TEXTAR с артикулом 1909436 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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