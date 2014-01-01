Тормозная колодка с серповидными накладками, 1.занижение размера Внутренняя длина дуги 203,7 Диаметр барабана [мм] 420 Качество T099 Число отверстий под заклепки 10 WVA номер 19094 Количество заклепок на комплект накладок 80 Тормозная установка S-Cam Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

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