Тормозная колодка с серповидными накладками, Стандартный размер Внутренняя длина дуги 174,5 Диаметр барабана [мм] 410 Качество T088 Число отверстий под заклепки 14 WVA номер 19071 Количество заклепок на комплект накладок 112 Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 88000801 Тормозная установка Z-Cam Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

Запчасть накладка тормозной колодки Вольво FH (410x200) стандарт 112 отв. 6.35x15.9 L10 93685 Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1907102. У данной детали есть аналоги с номерами: 1907102 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка тормозной колодки Вольво FH (410x200) стандарт 112 отв. 6.35x15.9 L10 93685 Текстар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.