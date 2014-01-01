Тормозная колодка с серповидными накладками, 1. завышение размера Внутренняя длина дуги 177,2 Диаметр барабана [мм] 410 Качество T088 Число отверстий под заклепки 14 WVA номер 19068 Количество заклепок на комплект накладок 112 Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 88000801 Тормозная установка Z-Cam Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

Запчасть накладка тормозной колодки Вольво FH (410x223) 1-й рем. 112 отв. 6.35x15.9 L10 93685 (8шт.) Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1906805. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить накладка тормозной колодки Вольво FH (410x223) 1-й рем. 112 отв. 6.35x15.9 L10 93685 (8шт.) Текстар, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.