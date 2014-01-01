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Накладки тормозные комплект артикул 1906302 TEXTAR в Алматы

1906302 TEXTAR Накладки тормозные комплект
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 1906302
Наименование Накладки тормозные комплект
Ширина [мм] 200
Толщина [мм] 21,7
Тормозная колодка с серповидными накладками, 1. завышение размера
Внутренняя длина дуги 180,9
Диаметр барабана [мм] 420
Качество G203
Число отверстий под заклепки 16
WVA номер 19063
Количество заклепок на комплект накладок 128
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85001700
Тормозная установка S-Cam
Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку
Запчасть накладки тормозные комплект представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1906302. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить накладки тормозные комплект, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки тормозные комплект производителя TEXTAR с артикулом 1906302 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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