Тормозная колодка с серповидными накладками, 1. завышение размера Внутренняя длина дуги 180,9 Диаметр барабана [мм] 420 Качество G203 Число отверстий под заклепки 16 WVA номер 19063 Количество заклепок на комплект накладок 128 Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85001700 Тормозная установка S-Cam Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

Запчасть накладки тормозные комплект представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1906302. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить накладки тормозные комплект, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.