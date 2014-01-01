|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|1906302
|Наименование
|Накладки тормозные комплект
|Ширина [мм]
|200
|Толщина [мм]
|21,7
|Тормозная колодка
|с серповидными накладками, 1. завышение размера
|Внутренняя длина дуги
|180,9
|Диаметр барабана [мм]
|420
|Качество
|G203
|Число отверстий под заклепки
|16
|WVA номер
|19063
|Количество заклепок на комплект накладок
|128
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|85001700
|Тормозная установка
|S-Cam
|Упаковка
|Упаковка в термоусадочную плёнку
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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