|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|1903712
|Наименование
|Накладка тормозной колодки FRUEHAUF (419x178) стандарт 96 отв. 6.35x15.9 L10 / 93685 TEXTAR
|Ширина [мм]
|177,8
|Толщина [мм]
|18,5
|Тормозная колодка
|с серповидными накладками, Стандартный размер
|Внутренняя длина дуги
|194,6
|Диаметр барабана [мм]
|419
|Качество
|T099
|Число отверстий под заклепки
|12
|Тип заклепок
|6,35x15,9
|WVA номер
|19037
|Количество заклепок на комплект накладок
|96
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|88000801
|Тормозная установка
|S-Cam
|Упаковка
|Упаковка в термоусадочную плёнку
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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