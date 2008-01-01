Тормозная колодка с серповидными накладками, 2. завышение размера Внутренняя длина дуги 203,7 Диаметр барабана [мм] 420 Качество T099 Число отверстий под заклепки 10 WVA номер 19032 Количество заклепок на комплект накладок 80 Тормозная установка S-Cam Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

Запчасть накладки тормозные 2REM 420х180 представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1903232. У данной детали есть аналоги с номерами: 1903232 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные 2REM 420х180 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.