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Накладка тормозной колодки BPW 420х180 стандарт (19032) комплект на ось TEXTAR артикул 1903230 TEXTAR в Алматы

1903230 TEXTAR Накладка тормозной колодки BPW 420х180 стандарт (19032) комплект на ось TEXTAR
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 1903230
Наименование Накладка тормозной колодки BPW 420х180 стандарт (19032) комплект на ось TEXTAR
Ширина [мм] 180
Толщина [мм] 18
Тормозная колодка с серповидными накладками, Стандартный размер
Внутренняя длина дуги 203,7
Диаметр барабана [мм] 420
Качество T099
Число отверстий под заклепки 10
WVA номер 19032
Количество заклепок на комплект накладок 80
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 86002700
Тормозная установка S-Cam
Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку
Запчасть накладка тормозной колодки БПВ 420х180 стандарт (19032) комплект на ось Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1903230. У данной детали есть аналоги с номерами: 1903230, 1903230, 1903230, 1903230, 190323010110, 190323010110, 190323010210. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка тормозной колодки БПВ 420х180 стандарт (19032) комплект на ось Текстар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладка тормозной колодки BPW 420х180 стандарт (19032) комплект на ось TEXTAR производителя TEXTAR с артикулом 1903230 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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