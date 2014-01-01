Тормозная колодка с серповидными накладками, 1. завышение размера Внутренняя длина дуги 177,4 Диаметр барабана [мм] 420 Качество T088 Число отверстий под заклепки 8 WVA номер 19010 Количество заклепок на комплект накладок 64 Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85001700 Тормозная установка S-Cam Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

Запчасть накладки тормозные 1REM 420х150 представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1901006. У данной детали есть аналоги с номерами: 1901006 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные 1REM 420х150 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.