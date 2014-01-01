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накладки тормозные 1REM 420х150 артикул 1901006 TEXTAR в Алматы

1901006 TEXTAR накладки тормозные 1REM 420х150
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 1901006
Наименование накладки тормозные 1REM 420х150
Ширина [мм] 150
Толщина [мм] 21,8
Тормозная колодка с серповидными накладками, 1. завышение размера
Внутренняя длина дуги 177,4
Диаметр барабана [мм] 420
Качество T088
Число отверстий под заклепки 8
WVA номер 19010
Количество заклепок на комплект накладок 64
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85001700
Тормозная установка S-Cam
Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку
Запчасть накладки тормозные 1REM 420х150 представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1901006. У данной детали есть аналоги с номерами: 1901006 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные 1REM 420х150 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить накладки тормозные 1REM 420х150 производителя TEXTAR с артикулом 1901006 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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