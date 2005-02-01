|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|336022SX
|Наименование
|336 022-SX_=325 22 !колодки дисковые з.\ Honda Prelude 2.0i-2.3i & 4WD 92-96
|Сторона установки
|Задний мост
|Ширина [мм]
|88,9
|Толщина [мм]
|15,4
|Высота [мм]
|47,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HONDA
CR-V II (RD_)
2.2 CTDi (RD9)
2005.02 - 2006.09
HONDA
FR-V (BE)
1.8 (BE1)
2007.01 - Выпускается
HONDA
FR-V (BE)
2.0 (BE3)
2007.01 - Выпускается
HONDA
FR-V (BE)
2.2 i CTDi (BE5)
2007.01 - Выпускается
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