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336 022-SX_=325 22 !колодки дисковые з.\ Honda Prelude 2.0i-2.3i & 4WD 92-96 артикул 336022SX STELLOX в Алматы

336022SX STELLOX 336 022-SX_=325 22 !колодки дисковые з.\ Honda Prelude 2.0i-2.3i & 4WD 92-96
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 336022SX
Наименование 336 022-SX_=325 22 !колодки дисковые з.\ Honda Prelude 2.0i-2.3i & 4WD 92-96
Сторона установки Задний мост
Ширина [мм] 88,9
Толщина [мм] 15,4
Высота [мм] 47,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HONDA CR-V II (RD_) 2.2 CTDi (RD9) 2005.02 - 2006.09
HONDA FR-V (BE) 1.8 (BE1) 2007.01 - Выпускается
HONDA FR-V (BE) 2.0 (BE3) 2007.01 - Выпускается
HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5) 2007.01 - Выпускается

Если хотите купить 336 022-SX_=325 22 !колодки дисковые з.\ Honda Prelude 2.0i-2.3i & 4WD 92-96 STELLOX с артикулом 336022SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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