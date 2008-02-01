|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2999802SX
|Наименование
|29-99802-SX_вентилятор отопителя!\ Hyundai H-1 07>
|Напряжение [В]
|12
|Диаметр [мм]
|154
|Вес [кг]
|1,601
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
H-1 Cargo (TQ)
2.5 CRDi
2008.03 - Выпускается
HYUNDAI
H-1 Cargo (TQ)
2.5 CRDi
2008.03 - Выпускается
HYUNDAI
H-1 Cargo (TQ)
2.5 CRDi
2008.03 - Выпускается
HYUNDAI
H-1 Cargo (TQ)
2.5 CRDi
2008.03 - Выпускается
HYUNDAI
H-1 Cargo (TQ)
2.5 CRDi
2008.03 - Выпускается
HYUNDAI
H-1 Travel (TQ)
2.5 CRDi
2008.02 - Выпускается
HYUNDAI
H-1 Travel (TQ)
2.5 CRDi
2008.02 - Выпускается
HYUNDAI
H-1 Travel (TQ)
2.5 CRDI
2008.02 - Выпускается
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