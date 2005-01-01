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29-99511-SX_вентилятор отопителя!\ Volvo XC 90 02> артикул 2999511SX STELLOX в Алматы

2999511SX STELLOX 29-99511-SX_вентилятор отопителя!\ Volvo XC 90 02>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2999511SX
Наименование 29-99511-SX_вентилятор отопителя!\ Volvo XC 90 02>
Номинальная мощность [Вт] 324
Диаметр [мм] 157
Количество втычных контактов 2
Рабочее напряжение [В] 12

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 2005.03 - 2010.04
VOLVO S60 I (384) D5 2005.03 - 2010.04
VOLVO V70 II (285) 2.4 D 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) D5 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) D5 AWD 2005.04 - 2008.12
VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 AWD 2005.12 - 2007.08
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D3 / D5 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD 2005.01 - 2010.12

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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