|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2999511SX
|Наименование
|29-99511-SX_вентилятор отопителя!\ Volvo XC 90 02>
|Номинальная мощность [Вт]
|324
|Диаметр [мм]
|157
|Количество втычных контактов
|2
|Рабочее напряжение [В]
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VOLVO
S60 I (384)
2.4 D
2005.03 - 2010.04
VOLVO
S60 I (384)
D5
2005.03 - 2010.04
VOLVO
V70 II (285)
2.4 D
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 II (285)
D5
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 II (285)
D5 AWD
2005.04 - 2008.12
VOLVO
XC70 I Cross Country (295)
D5 AWD
2005.12 - 2007.08
VOLVO
XC90 I (275)
3.2 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
D3 / D5
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
D5 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
V8 AWD
2005.01 - 2010.12
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