|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2999503SX
|Наименование
|29-99503-SX_вентилятор отопителя! с AC\ Audi A4, VW Passat, Skoda SuperB all 95>
|Оснащение / оборудование
|для автомобилей с кондиционером (с ручной регулировкой)
|Регулятор
|без регулятора числа оборотов
|Номинальная мощность [Вт]
|171
|Количество втычных контактов
|2
|Рабочее напряжение [В]
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
2.0 TDI
2005.10 - 2007.05
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