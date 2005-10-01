menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

29-99503-SX_вентилятор отопителя! с AC\ Audi A4, VW Passat, Skoda SuperB all 95> артикул 2999503SX STELLOX в Алматы

2999503SX STELLOX 29-99503-SX_вентилятор отопителя! с AC\ Audi A4, VW Passat, Skoda SuperB all 95>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2999503SX
Наименование 29-99503-SX_вентилятор отопителя! с AC\ Audi A4, VW Passat, Skoda SuperB all 95>
Оснащение / оборудование для автомобилей с кондиционером (с ручной регулировкой)
Регулятор без регулятора числа оборотов
Номинальная мощность [Вт] 171
Количество втычных контактов 2
Рабочее напряжение [В] 12

С этим товаром покупают...

MAGNETI MARELLI 021316938880

Кожух двигателя

JRONE 1000030175B

Картридж турбокомпрессора AUDI A3 (8P1) 06-12,A3 Sportback (8PA) 06-,A3 кабрио (8P7) 08-,A4 (8K2, B8) 07-, JRONE 1000-030-175B
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 2005.10 - 2007.05

Если хотите купить 29-99503-SX_вентилятор отопителя! с AC\ Audi A4, VW Passat, Skoda SuperB all 95> STELLOX с артикулом 2999503SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0