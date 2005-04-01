|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2999497SX
|Наименование
|29-99497-SX_вентилятор отопителя!\ Citroen Xsara (N68), Peugeot 206/307 99>
|Оснащение / оборудование
|для автомобилей с автоматическим кондиционером
|Рабочее напряжение [В]
|12
|Номинальная мощность [Вт]
|227
|Диаметр [мм]
|146
|Количество втычных контактов
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
XSARA PICASSO (N68)
1.6 16V
2005.09 - 2011.12
CITROËN
XSARA PICASSO (N68)
1.6 HDi
2005.09 - 2011.12
PEUGEOT
206 CC (2D)
1.6 HDi 110
2005.04 - 2007.02
PEUGEOT
206 седан
1.4
2007.03 - Выпускается
PEUGEOT
206 седан
1.6 16V
2007.03 - Выпускается
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