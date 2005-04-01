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29-99497-SX_вентилятор отопителя!\ Citroen Xsara (N68), Peugeot 206/307 99> артикул 2999497SX STELLOX в Алматы

2999497SX STELLOX 29-99497-SX_вентилятор отопителя!\ Citroen Xsara (N68), Peugeot 206/307 99>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2999497SX
Наименование 29-99497-SX_вентилятор отопителя!\ Citroen Xsara (N68), Peugeot 206/307 99>
Оснащение / оборудование для автомобилей с автоматическим кондиционером
Рабочее напряжение [В] 12
Номинальная мощность [Вт] 227
Диаметр [мм] 146
Количество втычных контактов 2
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V 2005.09 - 2011.12
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi 2005.09 - 2011.12
PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 HDi 110 2005.04 - 2007.02
PEUGEOT 206 седан 1.4 2007.03 - Выпускается
PEUGEOT 206 седан 1.6 16V 2007.03 - Выпускается

Если хотите купить 29-99497-SX_вентилятор отопителя!\ Citroen Xsara (N68), Peugeot 206/307 99> STELLOX с артикулом 2999497SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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