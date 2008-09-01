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29-99489-SX_вентилятор отопителя!\ MB Sprinter 06> артикул 2999489SX STELLOX в Алматы

2999489SX STELLOX 29-99489-SX_вентилятор отопителя!\ MB Sprinter 06>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2999489SX
Наименование 29-99489-SX_вентилятор отопителя!\ MB Sprinter 06>
Номинальная мощность [Вт] 157
Количество втычных контактов 2
Рабочее напряжение [В] 12
Диаметр [мм] 145
Оснащение / оборудование для автомобилей с кондиционером
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 324 (906.733, 906.735) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 324 (906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 224 (906.113, 906.213) 2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Автобус (B906) 211 CDI (906.711, 906.713) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Автобус (B906) 215 CDI (906.711, 906.713) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Автобус (B906) 224 (906.713) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (B906) 209 CDI (906.611, 906.613) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (B906) 211 CDI (906.611, 906.613) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (B906) 213 CDI (906.611, 906.613) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (B906) 215 CDI (906.611, 906.613) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (B906) 218 CDI (906.611, 906.613) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (B906) 224 (906.613) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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