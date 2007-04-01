|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2999468SX
|Наименование
|29-99468-SX_вентилятор отопителя! без АС\ Renault Duster/Logan/Sandero 1.4/1.6/1.5dCi 04>
|необходимое количество
|1
|Оснащение / оборудование
|для автомобилей с кондиционером, для автомобилей без кондиционера
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
DUSTER (HS_)
1.6 16V (HSAT)
2012.02 - Выпускается
RENAULT
LOGAN EXPRESS (US_)
1.5 dCi
2007.04 - Выпускается
RENAULT
LOGAN EXPRESS (US_)
1.6
2007.04 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,...
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.4
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.5 dCi
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.5 dCi
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.6
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S)
2007.10 - Выпускается
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.2 16V (CN04, CN0B)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.2 16V (CN0K, CN0V, CN0A)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.2 (CN0D)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.2 TCe 100 (CN0P)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.2 Turbo (CN0C, CN0F)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.5 dCi 75
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.5 dCi 90
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.5 dCi (CN0E)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.5 dCi (CN0U)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
WIND (E4M_)
1.2 (E4MF)
2010.07 - Выпускается
RENAULT
WIND (E4M_)
1.2 TCe 100 (E4MF)
2010.07 - Выпускается
RENAULT
WIND (E4M_)
1.6 (E4MB, E4MC)
2010.07 - Выпускается
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