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29-99468-SX_вентилятор отопителя! без АС\ Renault Duster/Logan/Sandero 1.4/1.6/1.5dCi 04> артикул 2999468SX STELLOX в Алматы

2999468SX STELLOX 29-99468-SX_вентилятор отопителя! без АС\ Renault Duster/Logan/Sandero 1.4/1.6/1.5dCi 04>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2999468SX
Наименование 29-99468-SX_вентилятор отопителя! без АС\ Renault Duster/Logan/Sandero 1.4/1.6/1.5dCi 04>
необходимое количество 1
Оснащение / оборудование для автомобилей с кондиционером, для автомобилей без кондиционера

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V (HSAT) 2012.02 - Выпускается
RENAULT LOGAN EXPRESS (US_) 1.5 dCi 2007.04 - Выпускается
RENAULT LOGAN EXPRESS (US_) 1.6 2007.04 - Выпускается
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.4 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.5 dCi 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.5 dCi 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.6 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) 2007.10 - Выпускается
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN04, CN0B) 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN0K, CN0V, CN0A) 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 (CN0D) 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 TCe 100 (CN0P) 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 75 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 90 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0E) 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0U) 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) 2008.05 - 2014.09
RENAULT WIND (E4M_) 1.2 (E4MF) 2010.07 - Выпускается
RENAULT WIND (E4M_) 1.2 TCe 100 (E4MF) 2010.07 - Выпускается
RENAULT WIND (E4M_) 1.6 (E4MB, E4MC) 2010.07 - Выпускается

Если хотите купить 29-99468-SX_вентилятор отопителя! без АС\ Renault Duster/Logan/Sandero 1.4/1.6/1.5dCi 04> STELLOX с артикулом 2999468SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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