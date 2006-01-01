|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|276040BSX
|Наименование
|276 040B-SX колодки дисковые з.!\ BMW E36/E46/E85 1.6i-2.8i/2.0D 98>,Rover 75 1.8-2.5/2.0CDT 99>
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|123,1
|Толщина [мм]
|17
|Высота [мм]
|44,9
|Вес [кг]
|0,916
|Тормозная установка
|Ate-Teves
|проверочное значение
|E990R-01023/192
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
3 Кабриолет (E46)
320 Cd
2005.02 - 2007.12
BMW
Z4 Roadster (E85)
2.0 i
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 Roadster (E85)
2.5 i
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 Roadster (E85)
2.5 si
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 Roadster (E85)
3.0 si
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 купе (E86)
3.0 si
2006.04 - 2008.08
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