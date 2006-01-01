menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

276 040B-SX колодки дисковые з.!\ BMW E36/E46/E85 1.6i-2.8i/2.0D 98>,Rover 75 1.8-2.5/2.0CDT 99> артикул 276040BSX STELLOX в Алматы

276040BSX STELLOX 276 040B-SX колодки дисковые з.!\ BMW E36/E46/E85 1.6i-2.8i/2.0D 98>,Rover 75 1.8-2.5/2.0CDT 99>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 276040BSX
Наименование 276 040B-SX колодки дисковые з.!\ BMW E36/E46/E85 1.6i-2.8i/2.0D 98>,Rover 75 1.8-2.5/2.0CDT 99>
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 123,1
Толщина [мм] 17
Высота [мм] 44,9
Вес [кг] 0,916
Тормозная установка Ate-Teves
проверочное значение E990R-01023/192

С этим товаром покупают...

STELLOX 395040BSX

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

LEMFORDER 3686201

Стойка стабилизатора перед лев

JAPANPARTS DP0107C

Тормозной диск

QML BD0203

STELLOX 0010005SX

Датчик, износ тормозных колодок
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW 3 Кабриолет (E46) 320 Cd 2005.02 - 2007.12
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 купе (E86) 3.0 si 2006.04 - 2008.08

Если хотите купить 276 040B-SX колодки дисковые з.!\ BMW E36/E46/E85 1.6i-2.8i/2.0D 98>,Rover 75 1.8-2.5/2.0CDT 99> STELLOX с артикулом 276040BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0