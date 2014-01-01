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Шарнирный комплект, приводной вал артикул 1501524SX STELLOX в Алматы

1501524SX STELLOX Шарнирный комплект, приводной вал
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501524SX
Наименование Шарнирный комплект, приводной вал
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 25
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 23
Диаметр прокладки [мм] 50
Число зубцов кольца ABS 44

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шарнирный комплект, приводной вал производителя STELLOX с артикулом 1501524SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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