|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501501SX
|Наименование
|150 1501-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Renault Clio/Megane 1.4-1.6i 03>
|Сторона установки
|со стороны колеса
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
1.5 dCi
2005.06 - 2012.12
RENAULT
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
1.5 dCi (BR1C, CR1C)
2005.06 - 2012.12
RENAULT
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,...
2005.06 - 2012.12
RENAULT
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T)
2005.06 - 2012.12
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.5 dCi 105 (FW0F)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.6 16V FLEX (KW01)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)
1.5 dCi (JP02)
2007.05 - Выпускается
RENAULT
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)
1.5 dCi (JP0G, JP0H)
2007.05 - Выпускается
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