|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1472007SX
|Наименование
|Пыльник, рулевое управление
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Внутренний диаметр 1(мм)
|11
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|42
|Высота [мм]
|188
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SUBARU
IMPREZA седан (GD)
2.0 i R AWD (GD9)
2005.09 - 2007.03
SUBARU
IMPREZA седан (GD)
2.5 i WRX AWD (GDG)
2005.09 - 2007.03
SUBARU
IMPREZA седан (GD)
2.5 WRX STi AWD (GDF)
2005.09 - 2007.03
SUBARU
IMPREZA универсал (GG)
2.0 i R AWD (GG9)
2005.09 - 2007.06
SUBARU
IMPREZA универсал (GG)
2.5 WRX AWD (GGG)
2005.09 - 2007.06
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