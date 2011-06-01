|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1417176SX
|Наименование
|14-17176-SX_пыльник рейки рулевой!\ Chevrolet Cruze 1.6 83Kw/Cruze 1.8 10>, Opel Astra-J 10>
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
CRUZE (J300)
1.4
2009.05 - Выпускается
CHEVROLET
CRUZE (J300)
1.6
2009.05 - Выпускается
CHEVROLET
CRUZE (J300)
1.6
2009.05 - Выпускается
CHEVROLET
CRUZE (J300)
1.6
2009.05 - Выпускается
CHEVROLET
CRUZE (J300)
1.7 D
2009.05 - Выпускается
CHEVROLET
CRUZE (J300)
1.8
2009.05 - Выпускается
CHEVROLET
CRUZE (J300)
2.0 CDI
2009.05 - Выпускается
CHEVROLET
CRUZE (J300)
2.0 CDI
2009.05 - Выпускается
CHEVROLET
CRUZE (J300)
2.0 CDI
2009.05 - Выпускается
CHEVROLET
CRUZE Station Wagon (J308)
1.4
2012.08 - 2015.12
CHEVROLET
CRUZE Station Wagon (J308)
1.6
2012.08 - 2015.12
CHEVROLET
CRUZE Station Wagon (J308)
1.6
2012.08 - 2015.12
CHEVROLET
CRUZE Station Wagon (J308)
1.7 TD
2012.08 - 2015.12
CHEVROLET
CRUZE Station Wagon (J308)
2.0 TD
2012.08 - 2015.12
CHEVROLET
CRUZE Хэтчбэк (J305)
1.6
2011.06 - Выпускается
CHEVROLET
CRUZE Хэтчбэк (J305)
1.6
2011.06 - Выпускается
CHEVROLET
CRUZE Хэтчбэк (J305)
1.6
2011.06 - Выпускается
CHEVROLET
CRUZE Хэтчбэк (J305)
1.8
2011.06 - Выпускается
CHEVROLET
CRUZE Хэтчбэк (J305)
1.8 LPG
2011.06 - Выпускается
CHEVROLET
CRUZE Хэтчбэк (J305)
2.0 CDI
2011.06 - Выпускается
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