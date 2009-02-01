|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1120526SX
|Наименование
|11-20526-SX_амортизатор капота правый!\ MB W203 00>
|Сторона установки
|спереди справа
|Длина [мм]
|584
|Высота подъема [мм]
|202
|Выталкивающая сила [N]
|310
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
CLC-CLASS (CL203)
CLC 160 (203.731)
2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ
CLC-CLASS (CL203)
CLC 180 Kompressor (203.746)
2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ
CLC-CLASS (CL203)
CLC 200 CDI (203.707)
2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ
CLC-CLASS (CL203)
CLC 200 Kompressor (203.741)
2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ
CLC-CLASS (CL203)
CLC 220 CDI (203.708)
2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ
CLC-CLASS (CL203)
CLC 230 (203.752)
2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ
CLC-CLASS (CL203)
CLC 350 (203.756)
2009.02 - 2011.06
Если хотите купить 11-20526-SX_амортизатор капота правый!\ MB W203 00> производителя STELLOX с артикулом 1120526SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита