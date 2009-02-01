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11-20526-SX_амортизатор капота правый!\ MB W203 00> артикул 1120526SX STELLOX в Алматы

1120526SX STELLOX 11-20526-SX_амортизатор капота правый!\ MB W203 00>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1120526SX
Наименование 11-20526-SX_амортизатор капота правый!\ MB W203 00>
Сторона установки спереди справа
Длина [мм] 584
Высота подъема [мм] 202
Выталкивающая сила [N] 310

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 160 (203.731) 2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746) 2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 200 CDI (203.707) 2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741) 2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 220 CDI (203.708) 2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) 2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756) 2009.02 - 2011.06

Если хотите купить 11-20526-SX_амортизатор капота правый!\ MB W203 00> производителя STELLOX с артикулом 1120526SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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