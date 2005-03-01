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10-02051-SX_насос топливный электрический! в сборе 3bar\ Citroen C4/C5, Peugeot 307 1.4-3.0 00> артикул 1002051SX STELLOX в Алматы

1002051SX STELLOX 10-02051-SX_насос топливный электрический! в сборе 3bar\ Citroen C4/C5, Peugeot 307 1.4-3.0 00>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1002051SX
Наименование 10-02051-SX_насос топливный электрический! в сборе 3bar\ Citroen C4/C5, Peugeot 307 1.4-3.0 00>
Вид эксплуатации электрический
Диаметр [мм] 154
Длина [мм] 204
Потребление тока [мA] 8
Количество присоединений 1
Давление [бар] 3,5
Напряжение [В] 12

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 купе (LA_) 1.6 VTi 120 2008.07 - 2011.07
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FYB) 2006.04 - 2008.08
CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V 2005.09 - 2008.01
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 2005.03 - 2007.11
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 2005.03 - 2007.11

Если хотите купить 10-02051-SX_насос топливный электрический! в сборе 3bar\ Citroen C4/C5, Peugeot 307 1.4-3.0 00> производителя STELLOX с артикулом 1002051SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
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