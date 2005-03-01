|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1002051SX
|Наименование
|10-02051-SX_насос топливный электрический! в сборе 3bar\ Citroen C4/C5, Peugeot 307 1.4-3.0 00>
|Вид эксплуатации
|электрический
|Диаметр [мм]
|154
|Длина [мм]
|204
|Потребление тока [мA]
|8
|Количество присоединений
|1
|Давление [бар]
|3,5
|Напряжение [В]
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C4 I (LC_)
1.6 16V Bio-Flex
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 I (LC_)
1.6 VTi 120
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 купе (LA_)
1.6 VTi 120
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C5 II Break (RE_)
1.8 16V (RE6FYB)
2006.04 - 2008.08
CITROËN
C5 II (RC_)
1.8 16V
2005.09 - 2008.01
PEUGEOT
307 (3A/C)
2.0 16V
2005.03 - 2007.11
PEUGEOT
307 (3A/C)
2.0 16V
2005.03 - 2007.11
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