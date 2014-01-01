|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|097100SX
|Наименование
|097 100-SX_=4086.00=610SBS=FSB566 !колодки барабанные\ Daewoo Matiz 0.8 98>
|Сторона установки
|Задний мост
|Ширина [мм]
|31
|Диаметр [мм]
|180
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с рычагом
|проверочное значение
|E9-90R-01701/044
|Вес [кг]
|1,025
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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