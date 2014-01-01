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097 100-SX_=4086.00=610SBS=FSB566 !колодки барабанные\ Daewoo Matiz 0.8 98> артикул 097100SX STELLOX в Алматы

097100SX STELLOX 097 100-SX_=4086.00=610SBS=FSB566 !колодки барабанные\ Daewoo Matiz 0.8 98>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 097100SX
Наименование 097 100-SX_=4086.00=610SBS=FSB566 !колодки барабанные\ Daewoo Matiz 0.8 98>
Сторона установки Задний мост
Ширина [мм] 31
Диаметр [мм] 180
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с рычагом
проверочное значение E9-90R-01701/044
Вес [кг] 1,025

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 097 100-SX_=4086.00=610SBS=FSB566 !колодки барабанные\ Daewoo Matiz 0.8 98> производителя STELLOX с артикулом 097100SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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