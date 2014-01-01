|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|095100SX
|Наименование
|095 100-SX_=4084.00=402 SBS=FSB231!колодки барабанные\Honda Civic 1.4-2.0D 95>/Accord 1.6/2.0 85-88
|Сторона установки
|Задний мост
|Ширина [мм]
|35
|Диаметр [мм]
|200
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без рычага
|Тормозная установка
|AKEBANO
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 095 100-SX_=4084.00=402 SBS=FSB231!колодки барабанные\Honda Civic 1.4-2.0D 95>/Accord 1.6/2.0 85-88 производителя STELLOX с артикулом 095100SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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