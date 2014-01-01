|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904858SX
|Наименование
|09-04858-SX_ремень ГРМ! 117x22\ Ford Focus 1.4/1.6 16V 98>/Fiesta 1.25-16 16V 95>
|Ширина [мм]
|22
|Число зубцов
|117
|Вес [кг]
|0,167
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 09-04858-SX_ремень ГРМ! 117x22\ Ford Focus 1.4/1.6 16V 98>/Fiesta 1.25-16 16V 95> производителя STELLOX с артикулом 0904858SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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