|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904833SX
|Наименование
|09-04833-SX_ремень ГРМ! 169x20\ Opel Astra/Corsa/Vectra B 1.4/1.6 16V 94>
|Число зубцов
|169
|Ширина [мм]
|20
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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