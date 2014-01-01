Размер резьбы FM14X1,5R Размер конуса [мм] 11,7 Размер резьбы 1 MM12X1,75R парные номера артикулов 27033

Запчасть наконечник тяги КПП правый M12x1.75 L=55 Мерседес МАН Даф Скания 27032 SIDEM представлена по производителю SIDEM с артикулом 27032. У данной детали есть аналоги с номерами: 27032 Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник тяги КПП правый M12x1.75 L=55 Мерседес МАН Даф Скания 27032 SIDEM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя SIDEM. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.