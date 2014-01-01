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Наконечник тяги КПП правый M12x1.75 L=55 MB,MAN,DAF,Scania 27032, SIDEM артикул 27032 SIDEM в Алматы

27032 SIDEM Наконечник тяги КПП правый M12x1.75 L=55 MB,MAN,DAF,Scania 27032, SIDEM
Производитель / Поставщик SIDEM
№ Производителя 27032
Наименование Наконечник тяги КПП правый M12x1.75 L=55 MB,MAN,DAF,Scania 27032, SIDEM
Сторона установки передний мост слева
Длина [мм] 187
Размер резьбы FM14X1,5R
Размер конуса [мм] 11,7
Размер резьбы 1 MM12X1,75R
парные номера артикулов 27033
Запчасть наконечник тяги КПП правый M12x1.75 L=55 Мерседес МАН Даф Скания 27032 SIDEM представлена по производителю SIDEM с артикулом 27032. У данной детали есть аналоги с номерами: 27032 Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник тяги КПП правый M12x1.75 L=55 Мерседес МАН Даф Скания 27032 SIDEM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя SIDEM. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник тяги КПП правый M12x1.75 L=55 MB,MAN,DAF,Scania 27032, SIDEM SIDEM с артикулом 27032 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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