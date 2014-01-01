|Производитель / Поставщик
|SIDEM
|№ Производителя
|27032
|Наименование
|Наконечник тяги КПП правый M12x1.75 L=55 MB,MAN,DAF,Scania 27032, SIDEM
|Сторона установки
|передний мост слева
|Длина [мм]
|187
|Размер резьбы
|FM14X1,5R
|Размер конуса [мм]
|11,7
|Размер резьбы 1
|MM12X1,75R
|парные номера артикулов
|27033
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Наконечник тяги КПП правый M12x1.75 L=55 MB,MAN,DAF,Scania 27032, SIDEM SIDEM с артикулом 27032 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита