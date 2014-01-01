Внутренний диаметр 1(мм) 60 Длина [мм] 104

Запчасть патрубок ретардера Мерседес Актрос Аксор 49x59x102 мм 10054 представлена по производителю SE-M с артикулом 10054. У данной детали есть аналоги с номерами: 0419103, 111196, 111196OEM, 111206, 111206O, 111206OEM, 12901100A. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок ретардера Мерседес Актрос Аксор 49x59x102 мм 10054, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя SE-M. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.