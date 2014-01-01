Производитель / Поставщик SE-M № Производителя 10030 Наименование Ось вилки выключения сцепления КПП ZF 12S2130/16S2330 DAF/Iveco/RVI (81.30530.0037/000 254 0907) Sem Вес [кг] 0,8

Запчасть ось вилки выключения сцепления КПП ZF 12S2130/16S2330 Даф/Ивеко/Рено (81.30530.0037/000 254 0907) Sem представлена по производителю SE-M с артикулом 10030. У данной детали есть аналоги с номерами: 10030, 10030, 10030. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ось вилки выключения сцепления КПП ZF 12S2130/16S2330 Даф/Ивеко/Рено (81.30530.0037/000 254 0907) Sem на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.